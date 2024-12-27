Bitlis'te kurumlardaki ekiplere koordinasyon eğitimi verildi

Bitlis'te kurumlardaki personele, koordinasyon ve olay yeri yönetimi eğitimi verildi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, katılımcılara yaptığı sunumda, büyük trafik kazalarında alınması gereken önlemler, yapılacak müdahaleler ve güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi.

Eribol, Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Tanıtımı (TAMP), kapsamında paydaş kurumların görev ve sorumlulukları, olay yeri güvenliğinin sağlanması, ikincil risklerin belirlenmesi ile afet ve acil durum müdahale hizmetleri koordinasyonunu da anlattı. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Yöneticisi Ozan Sirek ise olay yeri triyajı ve bu sistem hakkında bilgilendirmede bulundu.