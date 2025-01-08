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        Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin bulundu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:51
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        Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin bulundu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatvan'da bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 2'si kadın 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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