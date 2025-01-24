Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının yaptığı başvuru sonucu, Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
        ABONE OL

        Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının yaptığı başvuru sonucu, Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

        Tezcan ve Çolak, başvuru ve Bitlis balının coğrafi işaret almasıyla ilgili Karakaya'yı bilgilendirdi.

        Ziyarette, Bitlis TSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında verilen "Bitlis Balının Tescil Belgesi", Karakaya'ya takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
        Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
        Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu
        Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu
        Adilcevaz'da koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlendi
        Adilcevaz'da koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yarala...
        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yarala...
        Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar ilgi görüyor
        Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar ilgi görüyor