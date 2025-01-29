Bitlis'te aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bu kapsamda ekipler, il merkezinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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