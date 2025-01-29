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        Bitlis'te aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te hafif ticari aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:26
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        Bitlis'te aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'te hafif ticari aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, il merkezinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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