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        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Van'da düzenlenen operasyonda 231 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:25
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        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Van'da düzenlenen operasyonda 231 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 29 Ocak'ta kent merkezinde durdurulan aracın lastiklerinde 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, İstihbarat Şubesi ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Aramalarda 231 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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