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        Aydınlar Belediye Başkanı Ergün, partisinden istifa etti

        Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:59
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        Aydınlar Belediye Başkanı Ergün, partisinden istifa etti
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        Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini açıkladı.

        Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydınlar beldesine hizmet etmek adına hemşerilerinin desteğiyle YRP'den belediye başkanlığına seçildiğini belirtti.

        Hemşerilerinin kutsal emanetini taşıyıp, belde için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek amacıyla yol arkadaşlarının da ortak görüşüyle partisinden istifa etme kararı aldığını bildiren Ergün, "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bize destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın beldemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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