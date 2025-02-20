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        Bitlis'te kar nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti

        Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:06
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        Bitlis'te kar nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti
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        Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte görev yapan trafik polisleri, kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ulaşımın aksamaması ve halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

        Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Bitlis'te, 24 saat esasıyla görev yapan trafik polisleri, yolda kalan bazı sürücülere yardım ederek trafik akışını sağladı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki yollarda 150 trafik personeli ve 40 ekiple görev yaptıklarını belirtti.

        Siirt, Ağrı, Van, Muş'un ortak noktası olması nedeniyle Bitlis'te trafik yoğunluğunun yaşandığını dile getiren Altuntaş, "Kışın vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz sahada görev yapmaktayız. Bu süreçte yolda kalan vatandaşlarımız olunca özellikle Valiliğimiz, Karayolları, AFAD, Kızılay ve belediyelerle irtibat kuruyoruz. Vatandaşlarımızın yolda kalmaması için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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