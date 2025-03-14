Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş'tan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güzeltaş, mesajında, sağlık hizmetlerinin sunulmasında da en büyük payın fedakar sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti.

Sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanların büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden insan sağlığı için çalıştığını ifade eden Güzeltaş, şunları kaydetti:

"Bu kutsal mesleği icra eden hekimlerimiz, insan hayatına dokunan, hastalarına şifa vermek için özveriyle mücadele eden, bilgi ve deneyimleriyle sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran değerli bireylerdir. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel salgın sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlık, sağlık çalışanlarımızın toplumumuz için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık alanında emek veren tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."