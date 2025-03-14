Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş'tan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

        Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş'tan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
        ABONE OL

        Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güzeltaş, mesajında, sağlık hizmetlerinin sunulmasında da en büyük payın fedakar sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti.

        Sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanların büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden insan sağlığı için çalıştığını ifade eden Güzeltaş, şunları kaydetti:

        "Bu kutsal mesleği icra eden hekimlerimiz, insan hayatına dokunan, hastalarına şifa vermek için özveriyle mücadele eden, bilgi ve deneyimleriyle sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran değerli bireylerdir. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel salgın sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlık, sağlık çalışanlarımızın toplumumuz için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık alanında emek veren tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencileri...
        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencileri...
        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor
        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor
        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği
        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması:
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması:
        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı