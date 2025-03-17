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        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi

        Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliğinde manevi sohbetler yapıldı, çocuklara yönelik gösteriler sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:49
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        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliğinde manevi sohbetler yapıldı, çocuklara yönelik gösteriler sahnelendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının ruhunun yaşatılmasına yönelik programlar sürüyor.

        Kültür Merkezi'nde düzenlenen ramazan etkinliğinde manevi sohbetler yapıldı, çocuklara yönelik tahta bacak, dev kukla ve sevimli maskotlar gösterileri sahnelendi.

        Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Tüm hemşerilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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