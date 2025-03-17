Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Tüm hemşerilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının ruhunun yaşatılmasına yönelik programlar sürüyor.

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