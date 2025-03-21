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        Adilcevaz'da öğretmenler iftarda bir araya geldi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Şubesince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:01
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        Adilcevaz'da öğretmenler iftarda bir araya geldi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Şubesince iftar programı düzenlendi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen programda sendika üyesi öğretmenler bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, programda yaptığı konuşmada, ilçede eğitim alanında önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, konaklama sorununun çözülmesi için Uygulama Oteli Projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

        Eğitim-Bir-Sen Adilcevaz Şube Başkanı Hakan Baloğlu ise amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Tahir Yoldaş ve öğretmenler katıldı.

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