Tatvan'da kütüphaneye ilgi artıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 12 bin kişiye ulaştı.

Halk Kütüphanesi Müdürü Veysel Bozan, gazetecilere, önemli bilgi merkezleri olan kütüphanelerin çocuklar için sosyal yaşam alanları haline geldiğini söyledi.

Cep telefonu ve taleplerin yoğun kullanıldığı dönemde kitaplara ilginin artmasının sevindirici olduğunu belirten Bozan, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizden kadınlar daha çok faydalanmakta, daha fazla okumakta. Günde 200'e yakın kişi, kütüphanemizde ders çalışma alanlarını kullanıyor. Burada sunduğumuz imkanlardan faydalanıyorlar. Çocuklarımız için bilimsel atölyeler kurduk. Robotik kodlama atölyeleri kuracağız. Bu şekilde çocuklarımıza hizmet etmeye çalışacağız. Kütüphanemiz merkezi bir yerde bulunmakta. Bundan dolayı herkesi kitap okumaya davet ediyoruz. Halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 12 bine ulaştı."

Kütüphaneye gelen Muhammet Emir Kılıç ise "Burada hem ders çalışıyorum hem de kitap okuyorum. Burada zamanımı daha iyi değerlendiriyorum." dedi.