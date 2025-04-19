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        Bitlis'te kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı

        Bitlis'te vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:50
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        Bitlis'te kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Bitlis'te vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kolon (kolorektal) kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Cadde, meydan ve cami önlerinde stant kuran ekipler, vatandaşları kolon kanseri hakkında bilgilendirdi, erken teşhisin önemini anlattı.

        Yıl boyunca farkındalık çalışmalarını sürdürecek olan ekip, vatandaşlara ücretsiz kit dağıttı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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