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        Adilcevaz'da kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kadınlara yönelik etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:15
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        Adilcevaz'da kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kadınlara yönelik etkinlik yapıldı.

        Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, konser verildi, çeşitli gösteriler yapıldı.

        Yaklaşık 500 kadının katıldığı programda, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

        Merkez yetkilisi Zeynep Subaşı, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik'in eşi Rabia Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'nın eşi Merve Akbaba katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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