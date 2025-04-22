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        Bitlis'te Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:38
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        Bitlis'te Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi.

        Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçede belediye tarafından inşa edilecek merkezin temel atma töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, sporculara hizmet edecek merkezin hayırlı olmasını diledi.

        Karakaya, Van Gölü'nün 430 kilometrelik kıyı şeridinin 240 kilometresinin Bitlis sınırlarında bulunduğunu belirterek, "Şehirlere ve insanlara hizmet etmek gerekiyor. Bu çerçevede değerli Belediye Başkanımız, bu güzel projeyle geldiğinde ciddi heyecan duyduk. Projenin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ciddi çalışmalar yapıldı." dedi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasıyla yetinemeyiz. Gençlerimizin sporda da başarılı olmasını, öz güvenli yetişmesini çok önemsiyoruz. İşte böyle bir sahil kentinde, Kubbet-ül İslam şehri Ahlat'ta, bütün vatandaşlarımızın su sporları ve denizciliğe özendirilmesi çok kıymetli. Bu güzel tesisin kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu tesisin, bölgenin en güzel ilçelerinden Ahlat'ımıza ayrı bir değer katacağına yürekten inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden burayı en güzel şekilde değerlendireceğini ifade ediyorum. Bitlis'e hayırlı, uğurlu olsun."

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise projenin 3 etap olarak hayata geçirileceğini bildirdi.

        Millete karşı görevini hakkıyla yerine getirmenin çabasında olduğunu dile getiren Gülmez, "Büyük aşkla giriştiğimiz ve Ahlat'ı cazibe merkezi haline getirecek projelerden birinin temel atma töreni için bir aradayız. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz projemizde, kayıkhane, revir, spor salonları, mescit, duş ve giyim kabinleri, kafeterya ve teras olacak." dedi.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Kaymakam Batuhan Bingöl, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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