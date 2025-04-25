Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı.

Törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, istasyonun hayırlı olmasını diledi.

Meydana gelebilecek vakalara artık daha kısa sürede müdahale edileceğini belirten Karakaya, istasyonun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ise kentte 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yolalan Acil Sağlık İstasyonu'nun, Bitlis merkez ile Hizan ilçesi arasında önemli köprü görevi göreceğini belirten Güzeltaş, şunları kaydetti:

"İstasyonumuz ayda yaklaşık 51 vakaya müdahale etmektedir. Türkiye'de 25 bin nüfusa ortalama bir istasyon düşerken, Bitlis'te ise 15 bin nüfusa bir istasyon düşmektedir. Ortalamamızı, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Bizden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti İl Başkanımız Kadir Köstekçi'ye teşekkür ederim."