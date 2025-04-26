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        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmenler, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:11
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        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmenler, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir turizm firması tarafından öğretmenlere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Van Gölü sahilinde bir araya gelen 70 öğretmen, Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Mehmet Hakkı Oğur'un rehberliğinde yürüyüşe başladı.

        Tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda yürüyüş yapan öğretmenler, cep telefonlarıyla manzarayı görüntüledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, doğa yürüyüşüne çıkan öğretmenlerin keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

        Öğretmenlerin bu yöndeki talebini yerine getirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Adilcevaz Kalesi ile Mucizeler Manastırı arasında ilçemizi çerçeveleyen çok güzel rota hazırladık. Amacımız, öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak. Bunun yanında ilçemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Öğretmenlere rehberlik eden Oğur ise yaklaşık 6 saat süren etkinlikte sahil boyunca keyifli yürüyüş yaptıklarını dile getirerek, kalede verilen kahvaltı molasının ardından diğer alanları da görme fırsatlarının olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe katılan öğretmenlerden Şükrü Sefa Eker Biçer de "Üç aydır Adilcevaz'da görev yapıyorum. Bu tür programlar, öğretmenlerin bir araya gelmesi ve adaptasyon sürecinin hızlanması açısından çok önemli. Aynı zamanda bölgedeki insanları da Adilcevaz'ın güzelliklerini görmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

        Öğretmen Özge Oruç ise etkinliğin güzel geçtiğini, keyifli vakit geçirdiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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