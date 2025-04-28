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        Bitlis'te BİLSEM öğrencileri, 5 Projeyle TÜBİTAK yarışmasının Türkiye finaline katılacak

        Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları 5 proje ile TÜBİTAK'ın Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:45
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        Bitlis'te BİLSEM öğrencileri, 5 Projeyle TÜBİTAK yarışmasının Türkiye finaline katılacak
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        Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları 5 proje ile TÜBİTAK'ın Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Batman ve Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali ile 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'ne katılan BİLSEM öğrencilerinin hazırladığı 5 proje birinci oldu.

        BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, gazetecilere, kurum olarak 2013'ten bu yana proje temelli eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Bu yıl 45 projeyle TÜBİTAK yarışmalarına başvurduklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

        "Başvurularımızdan 15'i bölge sergisine davet edildi. Bu projelerden 10'u çeşitli dereceler aldı. 5'inin bölge birinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz TÜBİTAK'ın sunduğu desteklerle projelerini sergilediler, toplumsal fayda üretme konusunda düşünmeye başladılar. Türkiye finallerinde hedefimiz, 5 projemizle birincilik elde etmek. Bitlis'i Ankara’da temsil edecek olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

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