Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, vatandaşlarla buluştu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Günkırı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çetinsoy, programa katılanların sorularını yanıtladı, talep ve önerilerini dinledi.
Programın düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Çetinsoy'a teşekkür etti.
Programa, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, İlçe Başkanı Nihat Yavuz, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
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