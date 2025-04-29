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        Bitlis'te şehir mezarlığı yapılacak

        Bitlis Belediyesince 100 dönümlük alana şehir mezarlığı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:15
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        Bitlis'te şehir mezarlığı yapılacak
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        Bitlis Belediyesince 100 dönümlük alana şehir mezarlığı yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmanın yürütüleceği alanda inceleme yaptı.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tanğlay, uzun süredir şehir mezarlığı projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

        Tanğlay, "Yeni mezarlık alanı modern bir parselasyon sistemiyle düzenlenecek. Mezarlıkta mescit ve gasilhane gibi yapılar yer alacak. Bu projeyi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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