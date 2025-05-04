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        Bitlis'teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ziyarete açıldı

        Bitlis Valiliği, dün karla kaplı olan yolu ekiplerin çalışmasıyla açılan Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın ziyaretlere de açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:27 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:27
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        Bitlis'teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ziyarete açıldı
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        Bitlis Valiliği, dün karla kaplı olan yolu ekiplerin çalışmasıyla açılan Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın ziyaretlere de açıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nü de bünyesinde barındıran Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın karla kaplı yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 Mayıs'ta başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı belirtildi.

        Bu çalışmanın ardından Nemrut Kalderası'nın da yeniden ziyarete açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ziyaretçilerin bölgede güvenli ve doğayla uyumlu deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Kalderada yaşayan bozayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır. Bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike oluşturmaktadır. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamasını önemle rica ediyoruz. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

        Çöplerin doğaya bırakılmaması ve atıkların uygun şekilde toplanması, boğulma vakalarına karşı krater gölüne girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Halkımızın güvenli şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır. Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken doğal bir mirastır. Doğayı birlikte koruyalım." denildi.

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