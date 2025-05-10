Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen programa katılan protokol üyeleri ile ünlüler, kırmızı halıdan geçiş yaparak salondaki yerlerini aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa tanıtım filmleri izletildi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kadim kent Bitlis'te sanatçılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bitlis'in çok zengin bir potansiyelinin olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını Valilik olarak benimsiyoruz. Bu çalışmalar da elbirliğiyle devam etmektedir. Yurt içinden ve yurt dışından ilimize gelen sanatçılarımıza 'hoş geldiniz' diyorum. İlimizin tanıtımı için tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan bu önemli Bitlis Beş Minare Film Festivali'nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

- "Bitlis merkezde 450 tescilli yapı var" Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'dan bu güne kadar yaptıkları çalışmalarla Bitlis'i yeniden inşa etmeye başladıklarını kaydetti. Kadim şehirde büyük bir kentsel dönüşüm yaparak Bitlis'in hanlarını, hamamlarını, medreselerini ve köprülerini gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Tanğlay, şunları söyledi: "Turizmde yeni bir rota olmak istiyoruz. Filmlere ve dizilere konu olmak istiyoruz. Birincisini yapıyoruz. İnşallah bu film festivalini geleneksel hale getiririz. Mardin bu bölgede büyük bir atak yaptı. Mardin'de 250 tescilli yapı var ama Bitlis merkezde 450 tescilli yapı var. İlçelerimizle 1000'in üzerinde tescilli yapımız var. Bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz." BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da Bitlis'in önemli bir yer olduğunu belirterek, "Bitlis sinemayla ilişkilendirildiğinde mutlaka böyle bir organizasyon olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bazen bir konu ve hikayeyi ciltler dolusu kitaplarla etkin şekilde anlatamıyoruz ama bazen filmlerde bir kare, kısa bir film çok daha etkileyici şekilde hikayeyi, konuyu anlatır ve amacına ulaştırır. Bu anlamda film, kısa film ve belgesel gibi çalışmalar bir yerin ve mekanın tanıtımı için çok önemli bir araç." diye konuştu.

- "Yönetmenleri, yapımcıları buraya getirdik" Festival direktörü ve oyuncu Wilma Elles ise daha önce Bitlis'e birkaç kez geldiğini anlattı. Elles, "Bitlis'te gezdiğinizde kendinizi tarih içinde geziyorsunuz, doğayla temas ediyorsunuz gibi hissettirir. Harika bir doğası, zengin bir yemek kültürü var. Buradaki samimiyet ve içtenlik ısıtır. Halk sözünün arkasındadır. Yönetmenleri, yapımcıları buraya getirdik. Festivalimize destek veren Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'na (BETAV) teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik de festivalin Bitlis'e çok yakıştığını vurgulayarak, "Misafirlerimize Bitlis'i gezdirdiğimizde çok beğendiler. Program kapsamında turlarımız olacak. Festivali organize ederken il merkezinin dışında 6 ilçemizde de sahne kurduk. Bunları yaparken en büyük destekçimiz BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ederim." diye konuştu. Festival danışmanı Kadir Köstekçi de memleketi tanıtmanın en kolay yolunun sinemanın büyüsü ile şehrin tarihini birleştirmek olduğunu söyledi.

Bitlis'in her köşesinde el değmemiş güzelliklerin bulunduğunu dile getiren Köstekçi, hedeflerinin kentte bir dizi veya film çekilmesi olduğunu vurguladı. BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran da festivalin kente ve gençlere olumlu katkılar sağlayacağını kaydederek, Wilma Elles ve Mehmet Şah Çelik ile görüştükten sonra BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in bu festivale ciddi katkı verdiğini kaydetti. -"Sanat kültürel bir köprüdür" Sanatçılardan Selahattin Dağdöğen de Türkiye'nin ve Anadolu'nun hemen her yerini gezdiğini belirterek, "Bugün de buraya gelmek nasip oldu. Bitlis'e gelmekten büyük mutluluk duydum. Dünya var oldukça ve biz sanatı destekledikçe, yanında oldukça bu festivaller hep olacaktır. Sanat kültürel bir köprüdür. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Sanatçı Yüksel Arıcı da bölgeyi çok iyi bildiğini belirterek, festivalin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.