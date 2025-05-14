Bitlis'te bilim söyleşisi programı düzenlendi

Okul Müdürü Fikri Bakır, etkinliğe katılan Samancı ve beraberindeki üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Değirmenaltı Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen programda Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı, öğrencilere geometri ve üç boyutlu yazıcı teknolojileri hakkında bilgi verdi.

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