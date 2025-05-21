Bitlis'te refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı.

Günkırı beldesi mevkisinde göreve giderken refüje çarpan polis aracı takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki polis memuru, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Karakaya, trafik kazasında yaralanan polis memurlarının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yaralı polislerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içinde inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Polislerimizin durumu da iyiye gidiyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşturacaklardır. Tekrardan geçmiş olsun, Allah şifalar versin."