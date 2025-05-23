Adilcevaz'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bitlis Şube Başkanı Buğra Turan'ın da şiir okuduğu etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Alparslan Nacar, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, türküler seslendirdi.

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