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        Adilcevaz'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kalpten kaleme" şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:19
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        Adilcevaz'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kalpten kaleme" şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, türküler seslendirdi.

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bitlis Şube Başkanı Buğra Turan'ın da şiir okuduğu etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Alparslan Nacar, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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