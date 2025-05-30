Bitlis'te boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde nefes borusuna şeker parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde nefes borusuna şeker parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Gölbaşı İlk ve Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisi Ebubekir Taha Avunç'un nefes borusuna şeker parçası kaçtı.
Fenalaşan öğrenciyi gören öğretmeni Süleyman Yalın, çocuğu koridora alarak Heimlich manevrası uyguladı.
Şeker parçasının çıkmasıyla öğrenci rahat nefes almaya başladı.
Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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