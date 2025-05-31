Ahlatlı çiftçiler patates alımı için destek istiyor

Patates üreticisi Necat Eliş ise "500 ton patates elimde kaldı. Patatesleri satamazsak, çöpe dökmemiz gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Destek isteyen Demirden, "Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle patatesler çürümek üzere. Çiftçilerimiz alım desteği istiyor." dedi.

Demirden, basın mensuplarına, ilçede üretilen patateslerden yaklaşık 20 bin tonunun satılmadığı için depolarda bekletildiğini söyledi.

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