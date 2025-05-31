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        Ahlatlı çiftçiler patates alımı için destek istiyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, depolarda bekletilen patateslerin alınması için destek bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:24
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        Ahlatlı çiftçiler patates alımı için destek istiyor
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, depolarda bekletilen patateslerin alınması için destek bekliyor.

        Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, çiftçileri ziyaret etti.

        Demirden, basın mensuplarına, ilçede üretilen patateslerden yaklaşık 20 bin tonunun satılmadığı için depolarda bekletildiğini söyledi.

        Destek isteyen Demirden, "Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle patatesler çürümek üzere. Çiftçilerimiz alım desteği istiyor." dedi.

        Patates üreticisi Necat Eliş ise "500 ton patates elimde kaldı. Patatesleri satamazsak, çöpe dökmemiz gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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