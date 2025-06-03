Bitlis'te amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 6 amatör spor kulübüne ve işitme engelli takıma malzeme ve forma desteğinde bulundu.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Tanğlay, amatör spora önem verdiklerini söyledi.

Amatör spor kulüplerine her yıl destek verdiklerin belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"6 amatör spor kulübümüz ile işitme engelli takımımıza forma ve malzeme desteğinde bulunduk. Amatör spor bizim için çok kıymetli. Bu liglerden yetişecek sporcular, ileride Bitlis'imize büyük katkı sağlayacak. Yıllardır destek veriyoruz ama bu yıl bütün takımlarımıza ulaştık. İşitme engelli kardeşlerimizin de eksiklerini tamamladık."

Malzeme ve formalar, programa katılan amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi.