Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te amatör spor kulüplerine malzeme desteği

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 6 amatör spor kulübüne ve işitme engelli takıma malzeme ve forma desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 6 amatör spor kulübüne ve işitme engelli takıma malzeme ve forma desteğinde bulundu.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Tanğlay, amatör spora önem verdiklerini söyledi.

        Amatör spor kulüplerine her yıl destek verdiklerin belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

        "6 amatör spor kulübümüz ile işitme engelli takımımıza forma ve malzeme desteğinde bulunduk. Amatör spor bizim için çok kıymetli. Bu liglerden yetişecek sporcular, ileride Bitlis'imize büyük katkı sağlayacak. Yıllardır destek veriyoruz ama bu yıl bütün takımlarımıza ulaştık. İşitme engelli kardeşlerimizin de eksiklerini tamamladık."

        Malzeme ve formalar, programa katılan amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor
        Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor
        Bitlis'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Bitlis'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Güroymak'ta "Kültür ve İbadet Kompleksi"nin inşaat çalışmaları sürüyor
        Güroymak'ta "Kültür ve İbadet Kompleksi"nin inşaat çalışmaları sürüyor
        Bitlis'teki Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu
        Bitlis'teki Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu
        Bitlis'te asırlık çeltik geleneği sürüyor
        Bitlis'te asırlık çeltik geleneği sürüyor