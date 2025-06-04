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        Bitlis'te hasta bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hipertansiyon ve doğuştan zatürre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:17
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        Bitlis'te hasta bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hipertansiyon ve doğuştan zatürre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da Tatvan Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebeğe, değerlendirmeler sonucu hipertansiyon ve doğuştan zatürre tanısı konuldu.

        Bunun üzerine, bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki merkezde sürdürülmesine karar verildi.

        Ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bebeğin sevkinin ivedilikle ve başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Başta Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibimiz olmak üzere sevk sürecine katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Minik yavrumuza acil şifalar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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