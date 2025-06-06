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        Bitlis Valisi Karakaya, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, jandarma ve polis kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 00:30 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:30
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        Bitlis Valisi Karakaya, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, jandarma ve polis kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile Tahtalı köyü mevkisindeki jandarma kontrol noktasını geldi.

        Güvenlik önlemlerini ve trafik tedbirlerini inceleyerek denetimler hakkında bilgi alan Karakaya, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı, broşür dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki polis kontrol noktasına geçerek denetimler hakkında İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'ndan bilgi alan Karakaya, sürücülere uyarılarda bulundu, çocuklara oyuncak dağıttı.

        Karakaya, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uymalıyız. Tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette Karakaya'ya, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun da eşlik etti.

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