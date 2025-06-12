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        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

        Bitlis'te Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" ile "Resim ve Ahşap Tasarım Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:00
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        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
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        Bitlis'te Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" ile "Resim ve Ahşap Tasarım Sergisi" açıldı.

        Öğrencilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı fuarda 20 proje ve 84 resim sergilendi.

        Okulun müdür yardımcısı Murat Bilgiç, yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik etti.

        Projelerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirten Bilgiç, "Öğrencilerimizin başarısı her geçen gün artıyor. Öğrenciler, yenilenen teknolojileri takip ediyor ve kendilerini teknoloji konusunda geliştiriyorlar. Yapay zekadan faydalanan öğrencilerimiz geliştirdikleri projeleri halka sunmayı hedef haline getirmişler." dedi.

        Öğrenci Tanju Ömer Coşkunüzer de "Okulumuzda genel olarak robotik üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında sanat ve ana dersleri görüyoruz. TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına proje hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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