Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Sağlık Müdürlüğünden, "doğum yapan kadına müdahale edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama:

        Bitlis Sağlık Müdürlüğü, "hastane önünde doğum yapan kadına müdahale edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Sağlık Müdürlüğünden, "doğum yapan kadına müdahale edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Sağlık Müdürlüğü, "hastane önünde doğum yapan kadına müdahale edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, "bir hastanın otomobilde doğum yaptığı, hastanedeki hekim ve sağlık personelinin müdahale etmediği"nin ileri sürüldüğü belirtildi.

        Hastanın Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servis ambulans girişine saat 10.51'de "doğum yapmış şekilde" başvurduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saat 10.52'de sedye ve hemşiremizin, 10.53'te ise iki doktorumuzun hastamızın bulunduğu noktaya geldiği, hastamızın eşi tarafından çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde de açıkça görülmektedir. 10.54'te bebeğin göbek kordonu ebemiz tarafından klemplenmiş, bebeğimiz hemşire eşliğinde yeni doğan ünitemize, annesi ise doğumhaneye çıkarılmıştır. Her ikisi de hekimlerimizce muayene edilmiş, sağlıklı oldukları tespit edilince anne ve bebeği servise alınmışlardır. Annenin sancılarının evde başladığı, sancılarını evde çekmek istediği için hastaneye gelmekte geciktiği, ambulans çağırılmadığı öğrenilmiştir."

        Hastanenin acil servisinde 5 pratisyen hekim, acil uzmanı, 8 hemşire, ebe, kadın doğum uzmanı ve pediatri uzmanının rutin olarak nöbet tuttuğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Olayın olduğu gün de bu doktorlar görevlerinin başındadır. Hastane ve doktorlarımızın olayda herhangi bir ihmalinin bulunmadığı, anne ve bebeğimiz hastaneye ulaştıkları andan itibaren her aşamada kendilerine sağlık hizmeti sunulduğu hastanemizin kamera kayıtlarında da mevcuttur." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'daki 5 ilde bağışlanan kanlar, bölgedeki 29 sağlık kuruluşuna...
        Doğu Anadolu'daki 5 ilde bağışlanan kanlar, bölgedeki 29 sağlık kuruluşuna...
        Yolcu valizinden 13 kilo metamfetamin çıktı
        Yolcu valizinden 13 kilo metamfetamin çıktı
        Bitlis'te valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını 'Millet Bahçesi'nd...
        Öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını 'Millet Bahçesi'nd...
        Bitlis'te öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara...
        Bitlis'te öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara...
        Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu