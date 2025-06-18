Bitlis'te karın ağrısı şikayeti bulunan hastanın böbreğinden 23 santimetrelik kist çıkarıldı

Bitlis'te karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın böbreğinde 23 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Vezir Erçetin, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanenin Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak ve ekibi tarafından muayene edilen hastanın böbreğinde geniş çaplı bir kitle tespit edildi.

Ameliyata alınan Erçetin'in böbreğinde 23 santimetrelik çapında kist çıkarıldı.

Op. Dr. Bayrak, basın mensuplarına, kistin hastanın böbrek dokusunun neredeyse tamamını kapladığını söyledi.

Hastalarda bu boyutta bir kiste nadir rastladıklarını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Yapılan görüntülemelerde hastanın böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon olduğunu tespit ettik. Normalde böbrek kitleleri şikayet vermeyen kitlelerdir ancak bu tarz büyük kitleler karın ağrısı ve karın şişliği gibi sorunlara yol açabilir. Cerrahi müdahaleyle kistin tamamını çıkardık ve patolojiye gönderdik. Sol böbreği de koruyabildik. Böbreğin idrar üretim yerini de kistten tamamen ayırarak tekrardan normal bir yapıya büründürdük. Hastamız şu an gayet iyi durumda, servis takiplerimiz devam ediyor."