        Hizan'da karla mücadele sürüyor

        Hizan'da karla mücadele sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:27
        Hizan'da karla mücadele sürüyor
        Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.


        Belediye ekipleri, kar yağışının ardından yol açma ve genişletme çalışmaları başlattı.

        20 personelin 12 iş makinesiyle yürüttüğü çalışmalarda ilçe merkezindeki yollar kardan temizlendi.


        Belediye Başkanı Yahya Şam, kış şartlarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.


        Ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirten Şam, "Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında görev başında. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı planlı ve aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte sahada emek veren tüm personelimize ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

