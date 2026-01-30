Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te damdan düşerek omurgası kırılan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde damdan düşerek omurgası kırılan 83 yaşındaki Semiha Ersoy, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:00
        Bitlis'te damdan düşerek omurgası kırılan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Bitlis'in Ahlat ilçesinde damdan düşerek omurgası kırılan 83 yaşındaki Semiha Ersoy, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla iyileşti.

        Damdan düşerek yaralanan Ersoy, yakınları tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Op. Dr. Elif Gökalp Gürses ve Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı tarafından yapılan kontrollerde kadının omurgasında 4 kırık tespit edildi.

        Hasta, yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, basın mensuplarına, hastanede son zamanlarda başarılı ameliyatlara imza atıldığını söyledi.

        Hastanın ileri seviye kırığı olduğunu belirten Gürses, şunları kaydetti:

        "İyi geçen ameliyat sonrası hastamızı yoğun bakıma aldık ve genel sağlık durumu şu an iyi. Bölgemizde ve hastanemizde yapılan sağlık yatırımları, idaremizin desteğiyle bu tür hastalarımızı ileri merkezlere sevk etmeyip burada tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede hastalarımız kendi bölgelerinde sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Skolyoz ameliyatlarının yanı sıra çok sayıda cerrahi operasyonlar yapmaktayız. Ekibimizle gittikçe daha iyi ve daha başarılı ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle çevre illerden buraya çok sayıda hasta geliyor."

        Ameliyat edilen Ersoy'un oğlu Yaşar Ersoy ise "Annem 83 yaşında ve hayati bir ameliyat olacağı için korkularımız vardı. Burada ameliyata alındı. Ameliyat çok başarılı geçti ve hastamızın kanaması olmadı. Bölgemizde böyle başarılı hocalarımız olduğu sürece tedavi için başka şehirlere gitmeyeceğiz." dedi.

