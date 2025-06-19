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        Bitlis'te "Çocuk İzleme Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Bitlis'te "Çocuk İzleme Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:03
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        Bitlis'te "Çocuk İzleme Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Bitlis'te "Çocuk İzleme Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cinsel istismara uğrayan çocukların adli ve psiko-sosyal süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi amacıyla Çocuk İzleme Merkezi kuruldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'nin işleyişi değerlendirildi.

        Kurumlar arası koordinasyonun artırılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, mağdur çocukların korunması ve sürecin çocuk yararına hassasiyetle yürütülmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

        Vali Yardımcısı Alay Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bitlis Barosu ve İl Müftülüğü temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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