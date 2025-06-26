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        Bitlis'te kalp yetmezliği tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve sol kalp yetmezliği bulunan bir günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:05
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        Bitlis'te kalp yetmezliği tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü
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        Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve sol kalp yetmezliği bulunan bir günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bir günlük bebeğe, yapılan değerlendirmeler sonucu hipoplastik sol kalp sendromu tanısı (sol kalp yetmezliği) konuldu.

        İleri düzey kardiyovasküler tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine bebeğin İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için ambulans uçak gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'a götürüldü.

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