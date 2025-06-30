Bitlis'te eski lise arkadaşları ve öğretmenleri, yıllar sonra mezun oldukları okulda buluştu

Bitlis Lisesi'nden 1986'da mezun olan 20 kişi ile bazı öğretmenleri, 39 yıl sonra eğitim gördükleri okulda bir araya geldi.

Liseden mezun olduktan sonra farklı illere yerleşen 20 okul arkadaşı ile o dönem öğretmenlik yapan 6 öğretmen, Bitlis'te düzenlenen programda buluştu.

Nemrut Krater Gölü, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki doğal güzellikleri gezen grup, daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki eğitim gördükleri liseyi ziyaret etti.

Okulu gezen, sıralarda oturan eski mezunlar ve öğretmenleri, geçmiş günleri yad etti.

Bazı mezunların duygusal anlar yaşadığı ziyarette eski matematik öğretmeni Bayram Çetiner, buluşma dolayısıyla gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Mahinur Çetiner, ilk görev yeri olan okuldaki buluşma için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Eski öğrencilerimi görünce çok mutlu oldum. Gençlik yıllarıma gittim. Duygularımı dile getiremiyorum. Bitlis'i yıllar sonra muhteşem buldum. Çok gelişmiş. En güzel tarafı ise eğitim alanındaki atılımlar." dedi.