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        Tatvan Kaymakamlığına atanan Demirer görevine başladı

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:33
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        Tatvan Kaymakamlığına atanan Demirer görevine başladı
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        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, göreve başladı.

        İlçeye gelen Demirer, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Daha sonra makamına geçen Demirer, kurum amirlerinden ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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