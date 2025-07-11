Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-7 Temmuz'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis Kalesi'nde Şiilerce kullanılan, üzerinde dua yazılı secde taşı bulun...
        Bitlis Kalesi'nde Şiilerce kullanılan, üzerinde dua yazılı secde taşı bulun...
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın jeopark ağına alınması için 101 kriterin t...
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın jeopark ağına alınması için 101 kriterin t...
        Hizan Belediye Başkanı Şam muhtarlarla bir araya geldi
        Hizan Belediye Başkanı Şam muhtarlarla bir araya geldi
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te şehit Yeşildemir'in ailesin...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te şehit Yeşildemir'in ailesin...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı (2)