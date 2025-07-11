Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-7 Temmuz'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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