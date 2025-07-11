Hizan'da doğal gaz için çalışma başlatılacak
Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Yahya Şam, Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ile bir araya geldi.
Belediyede gerçekleştirilen ziyarette ilçedeki doğal gaz altyapı çalışmaları ve projeler konuşuldu.
Belediye Başkanı Şam, ilçede doğal gaz alt yapı çalışmalarının başlayacağını söyledi.
Şam, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları desteklediklerini kaydetti.
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