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        Hizan ve Tatvan ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:31 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:37
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        Hizan ve Tatvan ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        BİTLİS-Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Hizan'da belediye tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi ardından camilerde sela okundu.

        15 Temmuz konulu sinevizyon gösteriminin ardından Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Programa, Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Elif Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Tatvan ilçesindeki Yaşam Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

        Program, sela okunmasının ardından sona erdi.

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