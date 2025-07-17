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        Bitlis'te çocuklara özel yaz okulu başlatıldı

        Bitlis Belediyesi tarafından, Yeşilay iş birliğiyle Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik yaz okulu projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:31
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        Bitlis'te çocuklara özel yaz okulu başlatıldı
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        Bitlis Belediyesi tarafından, Yeşilay iş birliğiyle Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik yaz okulu projesi başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilinde güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hayata geçirilen proje ile Kadın Yaşam Merkezindeki sinema salonu yeniden hizmete açıldı, çocuklara yönelik sinema ve animasyon gösterimleri yapıldı.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projeyle çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Tanğlay, "Sinema salonumuzu yeniden hizmete açtık. Çocuklarımız için sinema ve animasyon gösterimleri düzenleniyor. Ayrıca spor ve eğitici faaliyetlerle çocuklarımızın sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz." dedi.

        Yaz okulunun çocukların gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirten Tanğlay, benzer projelerin yıl boyunca sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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