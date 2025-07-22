Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Bitlis'te 25 çocuk Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te 25 çocuk Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Karakaya, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen geleneksel sünnet şölenine katıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 25 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte, eğlence programları organize edildi, çocuklara hediyeler verildi, ailelere de yemek ikramında bulunuldu.

        Çocuklarla bir araya gelen Karakaya, aileleri tebrik ederek organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

        Programa, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi
        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi
        Van Gölü'nde 70 metrelik yeni mikrobiyalit bulundu
        Van Gölü'nde 70 metrelik yeni mikrobiyalit bulundu
        Bakan Işıkhan: Türkiye barışla yükselecek
        Bakan Işıkhan: Türkiye barışla yükselecek
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecini el birliğiyle hayata geçirmeyi sürd...
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecini el birliğiyle hayata geçirmeyi sürd...
        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Bitlis'te çocuklara özel yaz okulu başlatıldı
        Bitlis'te çocuklara özel yaz okulu başlatıldı