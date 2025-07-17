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        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı

        Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:34
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        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı
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        Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı.

        Bitlis Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliğinin işbirliğinde hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan merkezde çalışmalar tamamlandı.

        Merkezin açılışına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin devletin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

        İlgili kurumların buna yönelik kıymetli çalışmalar yürüttüğünü belirten Karakaya, şöyle devam etti:

        "Bugün, Bitlis Belediyesinin çabalarıyla hayata geçirilen merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bilimle, sanatla iç içe yetişmesi, dünyayı takip etmesi ve değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesi gerekiyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bilim, yazılım diyoruz. Çocuklarımızın zihinleri gençken bu alanlarda bilgi sahibi olması, kendilerini geliştirmesi çok kıymetli."

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da gençlik merkezini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Dijitalleşme çağında olduklarını anımsatan Tanğlay, "Bu projeyi hayata geçirirken Bitlisli gençlerimizin Türkiye'de ve dünyada rakipleriyle yarışabilmesi ve iş edinmede avantaj sağlaması için bu imkanı sunmak istedik.

        Ekiplerimiz ve eğitmenlerimizle gençlerimizi hem meslek edinmede hem de dijital platformlarda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        UNDP Bölge Koordinatörü Yunus Ertan ise merkezin açılışını, kadınların ve dezavantajlı grupların dijital dünyada daha görünür olması ve yaratıcılıklarının gelişmesi açısından stratejik bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

        Ertan, "Merkezde yapay zeka, yazılım, dijital tasarım, e-ticaret, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda uzun dönemli eğitimler verilecek. Böylece kadın kooperatifleri, gençler ve dezavantajlı gruplar dijital ve sosyo-ekonomik dünyayla daha entegre olabilecek." ifadelerini kullandı.

        Açılışın ardından Karakaya, Tanğlay ve katılımcılar merkezi gezdi, gençlerle sohbet etti.

        Açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü, AK Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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