Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da incelemelerde bulundu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

        Burada görevli personelle bir araya gelen Karakaya, güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

        Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Sait Muhammed Bilgin ile görüşen Karakaya, ilçede yapılan ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi alış verişinde bulundu.

        Karakaya, Ballı ve Sağınlı köylerinin muhtarlarıyla da görüşerek, köyün ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri dinledi.

        Karakaya'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi
        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi
        Van Gölü'nde 70 metrelik yeni mikrobiyalit bulundu
        Van Gölü'nde 70 metrelik yeni mikrobiyalit bulundu
        Bakan Işıkhan: Türkiye barışla yükselecek
        Bakan Işıkhan: Türkiye barışla yükselecek
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecini el birliğiyle hayata geçirmeyi sürd...
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecini el birliğiyle hayata geçirmeyi sürd...
        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı