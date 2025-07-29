Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar dronla görüntülendi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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