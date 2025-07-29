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        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar dronla görüntülendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:10
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        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar dronla görüntülendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapan doğa tutkunları ile Nemrut Kalderası'nı gezen ziyaretçiler, göl çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

        Dron ile görüntülenen bozayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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