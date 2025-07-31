Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, canlı hayvan pazarı ve mezbaha inşaatını inceledi

Çalışmaların devam ettiğini belirten Mutlu, "Mezbahamız tamamlandığında hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından modern standartlara uygun şekilde hizmet verecek. Bu tesis, bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ekipler özveriyle çalışıyor." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaatları gezen Mutlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçede yapımı devam eden canlı hayvan pazarı ve mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.

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