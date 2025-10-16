Bitlis'te tünelde trafik kazası tatbikatı düzenlendi
Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.
Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.
Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, olası trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikata, UMKE, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Karayolları Tünel Şefliği ekipleri katıldı.
Tatbikatta, 1950 metre uzunluğundaki tünelde senaryo gereği meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan 2 yaralı ekiplerce çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, yaptığı açıklamada, 8 Ağustos Tüneli'nde paydaş kurumlarla tek yönlü trafik kazası senaryosu üzerinden tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Eribol, "Senaryo gereği araçta sıkışan 2 vatandaş müdahale ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş, çevredeki hastanelere sevkleri sağlanmıştır." dedi.
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ozan Sirek ise tatbikatın kurumlar arası koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.