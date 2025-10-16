Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tünelde trafik kazası tatbikatı düzenlendi

        Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:37
        Bitlis'te tünelde trafik kazası tatbikatı düzenlendi
        Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, olası trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikata, UMKE, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Karayolları Tünel Şefliği ekipleri katıldı.

        Tatbikatta, 1950 metre uzunluğundaki tünelde senaryo gereği meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan 2 yaralı ekiplerce çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, yaptığı açıklamada, 8 Ağustos Tüneli'nde paydaş kurumlarla tek yönlü trafik kazası senaryosu üzerinden tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Eribol, "Senaryo gereği araçta sıkışan 2 vatandaş müdahale ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş, çevredeki hastanelere sevkleri sağlanmıştır." dedi.

        Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ozan Sirek ise tatbikatın kurumlar arası koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

