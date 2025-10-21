Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:42
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tefecilik" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Bitlis, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak'ta tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Bitlis merkezli 7 ilde 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, ruhsatsız av tüfeği, 24 tabanca fişeği, çok sayıda çek, senet, bono, tapu ve adi sözleşme ele geçirildi.

        3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

