        Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin düşman işgalinden kurtarılması için Çanakkale'den gönderilen askerlerin şehit olduğu Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:53
        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu
        Valiliğin, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Karakaya beraberindeki kurum amirleriyle Bitlis'in Rus ordusu ile Ermeni çetelerinin işgali ve zulmünden kurtarılması için Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Çanakkale Cephesi'nden gönderdiği 16. Kolordu'ya bağlı 5. Tümen 13. Alay'ın 387 askerinin şehit olduğu Karçinbaşı bölgesine gitti.

        Karakaya ve beraberindekiler, arkeolojik kazı çalışmaları ve araştırmalar sonucu askerlere ait çok sayıda mezar kalıntıları ve tarihi bulguların gün yüzüne çıkarıldığı bölgeyi gezdi.

        Alanın tescillenerek "şehitlik" statüsü kazanması için yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karakaya, şehitler için dua etti.

        Karakaya'ya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Fadıl Üner, İl Müftüsü Kadir Koçak ve kurum amirleri eşlik etti.

